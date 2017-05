Agenda economica del 25 maggio 2017

Focus sulla riunione dell’OPEC a Vienna

di Edoardo Fagnani

24 mag 2017 ore 16:45

ITALIA



Trimestrali

- IVS Group (1° trimestre 2017)

- Sintesi (esercizio 2016)



Assemblee degli azionisti

- Autogrill (approvazione bilancio, nomina amministratori e buy back – Milano, ore 10.30)

- Class Editori (approvazione bilancio, nomina amministratori, buy back, aumento capitale e modifica statuto; seconda convocazione – Milano, ore 09.30)

- EEMS (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Cittaducale, Rieti; ore 11.00)

- KREnergy (approvazione bilancio, nomina amministratori, aumento capitale e modifica statuto – Milano, ore 10.30)



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.

- In corso l’aumento di capitale di Carraro. L'operazione terminerà il 26 maggio.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei titoli di stato a medio-lungo termine che saranno emessi il 30 maggio.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Abercrombie & Fitch (1° trimestre 2017/2018 – comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Best Buy (1° trimestre 2017/2018 – comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Costco Wholesale (3° trimestre 2016/2017)

- Dollar Tree (1° trimestre 2017/2018 – comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





MACROECONOMIA



MONDO

- Riunione dell’OPEC (Vienna).



ITALIA

- Fatturato industriale a marzo (ore 10.00).

- Ordini all’industria a marzo (ore 10.00).

- Bilancia commerciale (paesi extra Unione Europea) ad aprile (ore 11.00).



SPAGNA

- Pil (finale) del primo trimestre del 2017 (ore 09.00). Consensus: +0,8% t/t.



GRAN BRETAGNA

- Pil (seconda stima) del primo trimestre del 2017 (ore 10.30). Consensus: +0,3% t/t.



STATI UNITI

- Bilancia commerciale preliminare ad aprile (ore 14.30).

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).