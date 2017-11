Agenda economica del 24 novembre 2017

Qualche dato importante macroeconomico in Italia e in Germania

di Edoardo Fagnani

23 nov 2017 ore 16:41

ITALIA



Operazioni straordinarie

- Ultimo giorno di quotazione dei diritti relativi all’aumento di capitale di Expert System. L'operazione terminerà il 30 novembre.

- In corso l’aumento di capitale di Banca Carige. L'operazione terminerà il 6 dicembre, mentre i diritti resteranno quotati fiono al 30 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia. L'operazione terminerà il 5 dicembre.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei titoli di stato a medio-lungo termine che saranno emessi il 29 novembre.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Ordini all’industria a settembre (ore 10.00).

- Fatturato industriale a settembre (ore 10.00).



GERMANIA

- Indice IFO a novembre (ore 10.00). Consensus: 116,5.

- Indice IFO (situazione corrente) a novembre (ore 10.00). Consensus: 124,9.

- Indice IFO (attese) a novembre (ore 10.00). Consensus: 108,7.



GIAPPONE

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a novembre (ore 01.30).



STATI UNITI

- Wall Street termina le contrattazioni alle ore 01.00 pm (19.00, ora italiana).

- Indice Markit PMI (preliminare) a novembre (ore 15.45).