Agenda economica del 23 novembre 2017

Wall Street chiusa per la festività del Thanksgiving Day

di Edoardo Fagnani

22 nov 2017 ore 16:39

ITALIA



Trimestrali

- Piquadro (1° semestre 2017/2018).



Borsa Italiana

- Equita Group debutta all’AIM Italia.



Incontri con la comunità finanziaria

- UBP. Prospettive 2018: opportunità e rischi nella fase avanzata del ciclo economico (Milano, ore 11.30).

- BNY Mellon Investment Conference 2017. “La tempesta dopo la quiete” (Milano, ore 16.30).

- PMI italiane quotate: outlook 2018 (Milano).



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Banca Carige. L'operazione terminerà il 6 dicembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 30 novembre.

- In corso l’aumento di capitale di Expert System. L'operazione terminerà il 30 novembre, mentre i diritti saranno quotati fino al 24 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia. L'operazione terminerà il 5 dicembre.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei BOT che saranno emessi il 28 novembre 2017.





BANCHE CENTRALI



BCE

- Pubblicazione dei verbali della riunione del 26 ottobre (ore 13.30).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Bilancia commerciale con i paesi extra UE a settembre (ore 10.00).



EUROPA

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a novembre (ore 10.00). Consensus: 58,3.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) a novembre (ore 10.00). Consensus: 55,2.

- Indice PMI composito (preliminare) a novembre (ore 10.00). Consensus: 56,0.



GERMANIA

- Pil (finale) del terzo trimestre 2017 (ore 08.00). Consensus: +0,8% t/t; +2,6% a/a.

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a novembre (ore 09.30). Consensus: 60,3.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) a novembre (ore 09.30). Consensus: 55,0.



FRANCIA

- Indice di fiducia delle imprese manifatturiere a novembre (ore 08.45). Consensus: 110,0.

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a novembre (ore 09.00). Consensus: 56,0.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) a novembre (ore 09.00). Consensus: 57,1.



GRAN BRETAGNA

- Pil (seconda stima) del terzo trimestre 2017 (ore 10.30). Consensus: +0,4% t/t.



GIAPPONE

- Mercato azionario chiuso per festività.



STATI UNITI

