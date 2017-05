Agenda economica del 23 maggio 2017

Agenda macroeconomica ricca, soprattutto in Europa. In Germania IFO di maggio

di Edoardo Fagnani

22 mag 2017 ore 16:45

ITALIA



Trimestrali

- Sintesi (esercizio 2016)



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’aumento di capitale di Carraro. L'operazione terminerà il 26 maggio.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei CTZ e dei Btp indicizzati che saranno emessi il 26 maggio.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2019 (biennale). Ammontare massimo: 5 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



EUROPA

- Riunione dell’Ecofin (ore 09.00).

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a maggio (ore 10.00). Consensus: 56,6.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) a maggio (ore 10.00). Consensus: 56,4.

- Indice PMI composito (preliminare) a maggio (ore 10.00). Consensus: 56,6.



GERMANIA

- Pil (finale) del primo trimestre 2017 (ore 08.00). Consensus: +0,6% t/t; +1,7% a/a.

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a maggio (ore 09.30). Consensus: 58,0.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) a maggio (ore 09.30). Consensus: 55,5.

- Indice IFO a maggio (ore 10.00). Consensus: 113,0.

- Indice IFO (situazione corrente) a maggio (ore 10.00). Consensus: 121,0.

- Indice IFO (attese) a maggio (ore 10.00). Consensus: 105,5.



FRANCIA

- Indice di fiducia delle imprese a maggio (ore 08.45). Consensus: 109,0.

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a maggio (ore 09.00). Consensus: 55,4.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) a maggio (ore 09.00). Consensus: 56,7.



GIAPPONE

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a maggio (ore 02.30).



STATI UNITI

- Indice Markit PMI (preliminare) a maggio (ore 15.45).

- Vendite di nuove case ad aprile (ore 16.00). Consensus: 611mila.