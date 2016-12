Agenda economica del 23 dicembre 2016

Chiusa la borsa di Tokyo per festività

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 17:24

ITALIA



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione afterhours.

- Vietate le vendite allo scoperto sul Monte dei Paschi di Siena fino al 5 gennaio 2017.



Assemblee degli azionisti

- Space2 (scissione parziale e proporzionale di Space2 e fusione di Avio in Space2, annullamento azioni proprie – Milano, ore 14.30).



Operazioni straordinarie

- In corso l’obbligo di acquisto delle azioni Moleskine promosso da DM Invest. L’operazione terminerà l'11 gennaio 2017.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei titoli di stato a medio-lungo termine che saranno emessi il 29 dicembre.





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Indice di fiducia dei consumatori a gennaio (ore 08.00). Consensus: 9,9.



FRANCIA

- Spese per consumi a novembre (ore 08.45).



GRAN BRETAGNA

- Pil (finale) del terzo trimestre del 2016 (ore 10.30). Consensus: +0,5% t/t.



GIAPPONE

- Chiusa la borsa di Tokyo per festività.



STATI UNITI

- Vendite di nuove case a novembre (ore 14.30). Consensus: 570mila.

- Indice di fiducia delle famiglie dell’università del Michigan (finale) a dicembre (ore 16.00). Consensus: 98,0.