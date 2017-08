Agenda economica del 23 agosto 2017

In agenda diversi dati macroeconomici in Europa

di Edoardo Fagnani

22 ago 2017 ore 18:09

ITALIA



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione after hours (fino al 4 settembre).

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Chiara Finanziaria su Caltagirone Editore. L’operazione terminerà l’8 settembre.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei CTZ che saranno emessi il 28 agosto.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027 (decennale). Ammontare massimo: 3 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Lowe’s Companies (2° trimestre 2017/2018 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- HP (3° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



BCE

- Discorso di Mario Draghi (apertura del Lindau Meeting on Economic Sciences, ore 09.00).





MACROECONOMIA



EUROPA

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) ad agosto (ore 10.00). Consensus: 56,3.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) ad agosto (ore 10.00). Consensus: 55,4.

- Indice PMI composito (preliminare) ad agosto (ore 10.00). Consensus: 55,7.

- Indice di fiducia dei consumatori (stima flash) ad agosto (ore 16.00). Consensus: -1,7



GERMANIA

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) ad agosto (ore 09.30). Consensus: 57,7.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) ad agosto (ore 09.30). Consensus: 53,4.



FRANCIA

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) ad agosto (ore 09.00).

- Indice PMI dei servizi (preliminare) ad agosto (ore 09.00).



GIAPPONE

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) ad agosto (ore 02.30).



STATI UNITI

- Indice Markit PMI (preliminare) ad agosto (ore 15.45).

- Vendite di nuove case a luglio (ore 16.00). Consensus: 616mila.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).