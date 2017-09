Agenda economica del 22 settembre 2017

In calendario alcuni importanti dati macroeconomici in Europa

di Edoardo Fagnani

21 set 2017 ore 17:17

ITALIA



Trimestrali

- Juventus FC (esercizio 2016/2017).

- Enertronica (1° semestre 2017).

- TAS (1° semestre 2017).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei BOT che saranno emessi il 27 settembre 2017.



Incontri con la comunità finanziaria

- Tenaris. Investor Day (Londra).

- Lugano Small e Mid Cap Investor Day – VIII Edizione (Lugano, Svizzera; ore 08.30).

- OVS. Conference call a commento dei risultati del 1° semestre 2017/2018 (ore 14.30).



IPO

- In corso l’offerta pubblica di vendita delle azioni Pirelli. L’operazione terminerà il 28 settembre (IPO Pirelli).

- In corso il collocamento istituzionale delle azioni GIMA TT. L’operazione terminerà il 28 settembre (IPO GIMA TT).



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.





RATING



Gran Bretagna

- Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “Aa1”; outlook negativo).





MACROECONOMIA



INTERNAZIONALE

- Meeting OPEC (Vienna).



EUROPA

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a settembre (ore 10.00). Consensus: 57,2.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) a settembre (ore 10.00). Consensus: 54,7.

- Indice PMI composito (preliminare) a settembre (ore 10.00). Consensus: 55,6.



GERMANIA

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a settembre (ore 09.30). Consensus: 55,6.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) a settembre (ore 09.30). Consensus: 54,8.



FRANCIA

- Indice PMI manifatturiero (preliminare) a settembre (ore 09.00). Consensus: 59,0.

- Indice PMI dei servizi (preliminare) a settembre (ore 09.00). Consensus: 53,8.



GRAN BRETAGNA

- Discorso di Teresa May su Brexit.



STATI UNITI

- Indice Markit PMI (preliminare) a settembre (ore 15.45).