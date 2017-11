Agenda economica del 22 novembre 2017

Parte l’aumento di capitale di Banca Carige

di Edoardo Fagnani

21 nov 2017 ore 20:11

ITALIA



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’aumento di capitale di Banca Carige. L’istituto offrirà massime 49.810.870.500 azioni ordinarie nel rapporto di 60 nuove azioni ogni titoli ordinari e/o di risparmio posseduti al prezzo unitario di 0,01 euro. L'operazione terminerà il 6 dicembre (SoldiOnline pubblicherà la tabella con le caratteristiche principali dell’operazione).

- Prende il via l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l’aumento di capitale di Expert System. L'operazione terminerà il 30 novembre, mentre i diritti saranno quotati fino al 24 novembre.

- In corso l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia. L'operazione terminerà il 5 dicembre.



Assemblee degli azionisti

- Pierrel (approvazione bilancio 2016 e aumento capitale – Napoli, ore 09.00).



Titoli di stato

- Riacquisto di cinque titoli di stato.

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei CTZ e dei Btp indicizzati che saranno emessi il 27 novembre.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2048 (trentennali). Ammontare massimo: un miliardo di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Deere & Company (4° trimestre 2016/2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



FED

- Discorso di Janet Yellen (ore 00.00).

- Pubblicazione dei verbali della riunione del 1° novembre (ore 20.00).





MACROECONOMIA



EUROPA

- Indice di fiducia dei consumatori (stima flash) a novembre (ore 16.00). Consensus: -0,75.



STATI UNITI

- Ordini di beni durevoli (preliminare) a ottobre (ore 14.30). Consensus: +0,5% m/m.

- Ordini di beni durevoli (preliminare, escluso il settore dei trasporti) a ottobre (ore 14.30). Consensus: +0,4% m/m.

- Richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione (ore 14.30).

- Indice di fiducia delle famiglie dell’università del Michigan (finale) a novembre (ore 16.00). Consensus: 98,9.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).