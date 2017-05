Agenda economica del 22 maggio 2017

Il grande giorno di dividendi a Piazza Affari!

di Edoardo Fagnani

19 mag 2017 ore 17:15

ITALIA



Dividendi

- FTSEMib: A2A (0,0492 euro); Atlantia (0,53 euro – saldo); Azimut Holding (1 euro); Banca Generali (1,07 euro); BPER Banca (0,06 euro); Brembo (1 euro); Buzzi Unicem (0,1 euro; ordinaria – 0,1 euro; risparmio); Campari (0,045 euro); Generali (0,8 euro); IntesaSanpaolo (0,178 euro; ordinaria – 0,189 euro; risparmio); Italgas (0,2 euro); Leonardo (0,14 euro); Luxottica (0,92 euro); Moncler (0,18 euro); Salvatore Ferragamo (0,46 euro); Snam (0,21 euro); Tenaris (0,28 dollari – saldo); UBI Banca (0,11 euro); Unipol (0,18 euro); UnipolSAI (0,125 euro).

- MID Cap: Anima Holding (0,25 euro); Banca Popolare di Sondrio (0,06 euro); Brunello Cucinelli (0,16 euro); Cattolica Assicurazioni (0,35 euro); CIR (0,038 euro); Diasorin (0,8 euro); ENAV (0,176 euro); ERG (0,5 euro); Geox (0,02 euro); Inwit (0,147 euro); Parmalat (0,015 euro); Rai Way (0,1537 euro); Salini Impregilo (0,053 euro; ordinaria – 0,26 euro; risparmio); Saras (0,1 euro); SIAS (0,18 euro – saldo); Tod’s (1,7 euro).

- STAR: Amplifon (0,07 euro); BE Think (0,0148 euro); Cairo Communication (0,05 euro); Cementir Holding (0,1 euro); EI Towers (1,8 euro); ePrice (0,13 euro); FILA (0,09 euro); IGD (0,045 euro); IMA (1,6 euro); Irce (0,03 euro); Marr (0,7 euro); PanariaGroup (0,07 euro).

- Standard: ACSM-AGAM (0,05 euro); AlerionCleanpower (0,045 euro); BasicNet (0,06 euro); Caltagirone (0,03 euro); Enervit (0,08 euro); Ratti (0,1 euro); SOL (0,15 euro); Vianini (0,05 euro).

- AIM Italia: Elettra Investimenti (0,25 euro); First Capital (0,42 euro); Masi Agricola (0,09 euro); Triboo (0,075 euro).



Borsa Italiana

- Saipem raggruppa le azioni in rapporto di una nuova azioni ogni 10 titoli esistenti.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Trimestrali

- Giglio Group (1° trimestre 2017).





Assemblee degli azionisti

- Olidata (nomina nuova società di revisione; seconda convocazione – Pieve-sestina di Cesena, Forlì Cesena; ore 12.00).

- KI Group (approvazione bilancio e nomina consiglieri di amministrazione – Torino, ore 15.30).



Operazioni straordinarie

- Ultimo giorno di quotazione dei diritti relativi all’aumento di capitale di Carraro. L'operazione terminerà il 26 maggio.

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.







BANCHE CENTRALI



EUROPA

- Riunione dell’Eurogruppo (ore 15.00).



USA

- Discorso di Patrick Timothy Harker, presidente della Federal Reserve Bank of Philadelphia (ore 16.00).

- Discorso di Neel Kashkari, presidente della Federal Reserve Bank of Minneapolis (ore 16.30).



MACROECONOMIA



GIAPPONE

- Bilancia commerciale di aprile (ore 1.50).