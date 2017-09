Agenda economica del 21 settembre 2017

Prosegue l'IPO di Pirelli

di Edoardo Fagnani

20 set 2017 ore 17:09

ITALIA



Trimestrali

- Cad IT (1° semestre 2017)

- Ceramiche Ricchetti (1° semestre 2017)

- Conafi Prestitò (1° semestre 2017)

- LUVE (1° semestre 2017)

- S.S. Lazio (esercizio 2016/2017)

- Sinstesi (1° semestre 2017)

- Neurosoft (1° semestre 2017)



Incontri con la comunità finanziaria

- Italian Stock Market Opportunities Conference (Milano, seconda giornata).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Assemblee degli azionisti

- Stefanel (riduzione e aumento di capitale, emissione strumenti finanziari partecipativi, modifica statuto, prima convocazione – Milano, ore 10.00).



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei CTZ e dei Btp indicizzati che saranno emessi il 26 settembre.



IPO

- In corso l’offerta pubblica di vendita delle azioni Pirelli. L’operazione terminerà il 28 settembre.

- In corso il collocamento istituzionale delle azioni GIMA TT. L’operazione terminerà il 28 settembre.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza 2021, 2026, 2028 e 2044. Ammontare compreso tra i 4 e i 5 miliardi di euro.



Francia

- Emissione di titoli di stato con scadenza 2020, 2023 e 2024. Ammontare compreso tra i 6 e i 7 miliardi di euro.





BANCHE CENTRALI



Bank of Japan

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria. Previsti tassi di interesse invariati; il saggio di riferimento a breve dovrebbe restare fermo al -0,1%, quello a 10 anno allo 0%.

- Conferenza stampa di Haruhiko Kuroda (ore 08.30).



BCE

- Pubblicazione del Bollettino Economico (ore 10.00).

- Discorso di Mario Draghi (ore 15.30).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Il Governo presenta la Nota di Aggiornamento al DEF.



EUROPA

- Indice di fiducia dei consumatori (stima flash) a settembre (ore 16.00). Consensus: -1,3.



STATI UNITI

- Indice FED di Philadelphia a settembre (ore 14.30). Consensus: 15,0.

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).

- Indice dei prezzi delle case a luglio (ore 15.00).

- Indice anticipatore ad agosto (ore 16.00). Consensus: +0,2% m/m.