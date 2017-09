Agenda economica del 20 settembre 2017

Focus sulle decisioni della FED

di Edoardo Fagnani

19 set 2017 ore 16:52

BANCHE CENTRALI



FED

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria (ore 20.00). Previsti tassi di interesse invariati; il saggio di riferimento dovrebbe collocarsi tra l'1% e l'1,25%.

- Pubblicazione delle previsioni macroeconomiche trimestrali (ore 20.00).

- Conferenza stampa di Janet Yellen (ore 20.30).





ITALIA



Trimestrali

- Intek Group (1° semestre 2017)

- OVS (1° semestre 2017/2018)

- Tiscali (1° semestre 2017)

- Finlogic (1° semestre 2017)

- Softec (1° semestre 2017)



IPO

- In corso l’offerta pubblica di vendita delle azioni Pirelli. L’operazione terminerà il 28 settembre (IPO Pirelli).

- In corso il collocamento istituzionale delle azioni GIMA TT. L’operazione terminerà il 28 settembre (IPO GIMA TT).



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati il 18 settembre

- ENI (0,4 euro – acconto).

- STM (0,06 dollari – seconda tranche cedola 2017).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2048 (trentennale). Ammontare massimo: 2 miliardi di euro.



Portogallo

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 6 e 12 mesi. Ammontare compreso tra gli 1,5 e gli 1,75 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- General Mills (1° trimestre 2017/2018 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Indice dei prezzi alla produzione ad agosto (ore 08.00). Consensus: +0,1% m/m; +2,5% a/a.



GRAN BRETAGNA

- Venite al dettaglio ad agosto (ore 10.30). Consensus: +0,2% m/m; +1,1% a/a.



GIAPPONE

- Bilancia commerciale ad agosto (ore 01.50). Consensus: 93,9 miliardi di yen.



STATI UNITI

- Vendite di case esistenti ad agosto (ore 16.00). Consensus: 5,48 milioni.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).