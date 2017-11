Agenda economica del 2 novembre 2017

Focus sulla trimestrale di Ferrari

di Edoardo Fagnani

1 nov 2017 ore 16:37

ITALIA



Trimestrali

- Ferrari (3° trimestre 2017)

- EI Towers (3° trimestre 2017)



Incontri con la comunità finanziaria

- Ferrari. Conference a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 16.00).

- Tenaris. Conference a commento dei risultati del 3° trimestre 2017.

- EI Towers. Conference a commento dei risultati del 3° trimestre 2017.



Borsa Italiana

- MC-Link sospesa dalle contrattazioni.



Assemblee degli azionisti

- Giorgio Fedon & Figli (incarico revisore; seconda convocazione – Alpago, Belluno; ore 11.30).



Operazioni straordinarie

- In corso l'Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione avente ad oggetto azioni ordinarie del Monte dei Paschi di Siena. L'operazione terminerà il 20 novembre.

- In corso l’aumento di capitale de Il Sole24Ore. L’operazione terminerà il 16 novembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 10 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 17 novembre.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022, 2027 e 2040. Ammontare compreso tra i 3,5 e i 4,5 miliardi di euro.



Francia

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2028, 2031 e 2048. Ammontare compreso tra i 7,5 e gli 8,5 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- Hugo Boss (Germania, 3° trimestre 2017 – Comunicato ore 07.30)

- Royal Dutch Shell (Olanda, 3° trimestre 2017)

- Sanofi (Francia, 3° trimestre 2017 – Comunicato ore 07.30)



Giappone

- Suzuki Motor (2° trimestre 2017/2018)



Stati Uniti

- Alibaba (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street).

- AIG (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).

- Apple (4° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).

- Motorola Solutions (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).

- Starbucks (4° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).





BANCHE CENTRALI



Bank of England

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria (ore 13.00). Previsti tassi di interesse in aumento; il saggio di riferimento dovrebbe salire dallo 0,25% allo 0,5%.

- Pubblicazione del report sull’inflazione (ore 13.00).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice PMI manifatturiero a ottobre (ore 09.45).

- Il ministero dei trasporti comunica il dato sulle immatricolazioni di automobili in Italia a ottobre (ore 18.00).



EUROPA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a ottobre (ore 10.00). Consensus: 58,6.



GERMANIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a ottobre (ore 09.55). Consensus: 60,5.

- Variazione del numero dei disoccupati a ottobre (ore 10.00). Consensus: -10mila.

- Tasso di disoccupazione a ottobre (ore 10.00). Consensus: 5,6%.



FRANCIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a ottobre (ore 09.50). Consensus: 56,7.



GIAPPONE

- Indice di fiducia delle famiglie a ottobre (ore 06.00).



STATI UNITI

- Produttività (escluso il settore agricolo) nel terzo trimestre 2017 (ore 13.30). Consensus: +2,0% tt/aa.

- Costo unitario del lavoro nel terzo trimestre 2017 (ore 13.30). Consensus: +0,4% tt/aa.

- Richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione (ore 13.30).