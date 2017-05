Agenda economica del 2 maggio 2017

Focus sugli stacchi dei dividendi tra le aziende a media capitalizzazione

di Edoardo Fagnani

1 mag 2017 ore 16:41

ITALIA



Dividendi

- Aeroporto di Bologna (0,277 euro)

- B&C Speakers (un euro)

- Banca Ifis (0,82 euro)

- Banca Sistema (0,076 euro)

- Cerved Information Solutions (0,247 euro)

- Gefran (0,25 euro)

- Maire Tecnimont (0,093 euro)

- Saes Getters (0,55 euro; ordinaria – 0,566626 euro; risparmio)

- SAVE (0,69493 euro)

- Health Italia (0,081 euro)

- Notorious Pictures (0,0529 euro)

- Tech-Value (0,06 euro)



Trimestrali

- TerniEnergia (1° trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Cerved Information Solutions. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 15.30).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.



Assemblee degli azionisti

- Leonardo (approvazione bilancio, nomina CdA, buy back e modifica statuto; prima convocazione – Roma, ore 10.30).

- TerniEnergia (approvazione bilancio, nomina amministratori, aumento capitale e modifica statuto, prima convocazione – Narni, Terni; ore 09.00 ----- seconda convocazione 3 maggio stesso luogo e ora).

- Digitouch (approvazione bilancio e buy back; seconda convocazione – Milano, ore 10.00).





TRIMESTRALI



Europa

- BP (Gran Bretagna, 1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura della borsa di Londra)



Stati Uniti

- Altria Group (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- ConocoPhilips (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- MasterCard (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Merck&Co. (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Pfizer (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Apple (2° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Gilead Sciences (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



Bank of Japan

- Pubblicazione dei verbali della riunione del 15-16 marzo (ore 01.50).

- Discorso di Haruhiko Kuroda (ore 02.20).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice PMI manifatturiero ad aprile (ore 09.45). Consensus: 56,0.

- Tasso di disoccupazione mensile a marzo (ore 10.00).

- Il ministero dei trasporti comunica il dato sulle immatricolazioni di automobili in Italia ad aprile (ore 18.00).



EUROPA

- Indice PMI manifatturiero (finale) ad aprile (ore 10.00). Consensus: 56,8.

- Tasso di disoccupazione a marzo (ore 11.00). Consensus: 9,4%.



GERMANIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) ad aprile (ore 09.55). Consensus: 58,2.



FRANCIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) ad aprile (ore 09.50). Consensus: 55,1.



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI manifatturiero ad aprile (ore 10.30). Consensus: 54,0.



GIAPPONE

- Indice PMI manifatturiero (finale) ad aprile (ore 02.30).



STATI UNITI

- Vendite di autoveicoli ad aprile (ore 21.30). Consensus: 17,05 milioni.