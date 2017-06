Agenda economica del 2 giugno 2017

Focus sui dati sull'occupaazione negli Stati Uniti

di Edoardo Fagnani

1 giu 2017 ore 16:57

ITALIA



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione afterhours.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.





RATING



Gran Bretagna

- Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “Aa1”; outlook negativo).





MACROECONOMIA



EUROPA

- Indice dei prezzi alla produzione ad aprile (ore 11.00). Consensus: +4,6% a/a.



GIAPPONE

- Indice di fiducia delle famiglie a maggio (ore 07.00). Consensus: 43,5.



STATI UNITI

- Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a maggio (ore 14.30). Consensus: 183mila.

- Tasso di disoccupazione a maggio (ore 14.30). Consensus: 4,5%.

- Salari orari a maggio (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Bilancia commerciale ad aprile (ore 14.30). Consensus: -43,9 miliardi di dollari.