Agenda economica del 19 settembre 2017

Prosegue l'IPO di Pirelli

di Edoardo Fagnani

18 set 2017 ore 17:05

ITALIA



Trimestrali

- Irce (1° semestre 2017 – CdA ore 14.00)

- La Doria (1° semestre 2017)



IPO

- In corso l’offerta pubblica di vendita delle azioni Pirelli. L’operazione terminerà il 28 settembre.

- In corso il collocamento istituzionale delle azioni GIMA TT. L’operazione terminerà il 28 settembre.



Incontri con la comunità finanziaria

- Allfunds Bank (Milano, ore 11.30).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 3 e 9 mesi. Ammontare compreso tra i 2,5 e i 3,5 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Adobe Systems (3° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Bed Bath & Beyond (2° trimestre 2017/2018 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Fedex (1° trimestre 2017/2018 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Indice ZEW (sentiment economico) a settembre (ore 11.00). Consensus: 12,7.

- Indice ZEW (situazione corrente) a settembre (ore 11.00). Consensus: 86,9.



STATI UNITI

- Nuovi cantieri residenziali ad agosto (ore 14.30). Consensus: 1,17 milioni.

- Licenze edilizie ad agosto (ore 14.30). Consensus: 1,2 milioni.

- Prezzi all’importazione ad agosto (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Saldo delle partite correnti nel secondo trimestre 2017 (ore 14.30).