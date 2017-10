Agenda economica del 19 ottobre 2017

Industrial Stars of Italy 3 debutta all’AIM Italia.

di Edoardo Fagnani

18 ott 2017 ore 18:08

ITALIA



Borsa Italiana

- Industrial Stars of Italy 3 debutta all’AIM Italia.

- Mondadori entra al FTSE Mid Cap Index. Esce Save.

- Save sospesa dalle contrattazioni.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Incontri con la comunità finanziaria

- Industrial Stars of Italy 3. Cerimonia di quotazione (Milano, ore 08.30).



Trimestrali

- Toscana Aeroporti (3° trimestre 2017)

- Safe BAG (3° trimestre 2017 – principali dati)



Operazioni straordinarie

- Termina l’aumento di capitale di Visibilia Editore.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 3 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 21 Fiber su MC-Link. L'operazione terminerà il 20 ottobre.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2021, 2025, 2027 e 2046. Ammontare compreso tra i 4 e i 5 miliardi di euro.



Francia

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2021, 2023 e 2024. Ammontare compreso tra i 6 e i 7 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- SAP (Germania, 3° trimestre 2017)



Stati Uniti

- Bank of New York (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street).

- Philip Morris (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street).

- Verizon Communication (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street).

- Paypal (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).





MACROECONOMIA



EUROPA

- Riunione del Consiglio Europeo (prima giornata).



GRAN BRETAGNA

- Vendite al dettaglio a settembre (ore 10.30). Consensus: -0,2% m/m; +2,1% a/a.



GIAPPONE

- Bilancia commerciale a settembre (ore 01.50). Consensus: 559,8 miliardi di yen.



STATI UNITI

- Indice FED di Philadelphia a ottobre (ore 14.30). Consensus: 20,0.

- Richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione (ore 14.30).

- Indice anticipatore a settembre (ore 16.00). Consensus: +0,2% m/m.