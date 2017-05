Agenda economica del 19 maggio 2017

Scadono i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a maggio 2017

di Edoardo Fagnani

18 mag 2017 ore 17:17

ITALIA



Borsa Italiana

- Scadenza dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a maggio 2017.

- IndelB debutta a Piazza Affari.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Incontri con la comunità finanziaria

- ITForum (Rimini, seconda giornata).



Assemblee degli azionisti

- Fincantieri (approvazione bilancio, buy back ed emissione azioni a servizio del Performance Share Plan 2016-2018 – Trieste, ore 10.00).



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’aumento di capitale di Carraro. L'operazione terminerà il 26 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 22 maggio.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Deere&Co. (2° trimestre 2016/2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





MACROECONOMIA



EUROPA

- Indice di fiducia dei consumatori (stima flash) a maggio (ore 16.00). Consensus: -3,0.



GERMANIA

- Indice dei prezzi alla produzione ad aprile (ore 08.00). Consensus: +0,2% m/m.