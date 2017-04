Agenda economica del 19 aprile 2017

Mediaset comunica i dati del 2016. La FED pubblica il Beige Book

di Edoardo Fagnani

18 apr 2017 ore 16:49

ITALIA



Trimestrali

- Mediaset (esercizio 2016 – CdA ore 16.00).



Incontri con la comunità finanziaria

- Mediaset. Conference call a commento dei risultati dell’esercizio 2016 (ore 18.00).

- OVS. Conference call a commento dei risultati dell’esercizio 2016/2017 (ore 15.00).



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione afterhours.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Assemblee degli azionisti

- AlerionCleanpower (approvazione bilancio – Milano, ore 15.00).

- Cementir (approvazione bilancio, nomina componenti CdA e proposta di non ricostituzione riserva di rivalutazione – Roma, ore 11.30).

- D’Amico Int. Shipping (approvazione bilancio e nomina CdA – Lussemburgo; ore 11.00).

- Italmobiliare (approvazione bilancio, buy back e nomina CdA – Milano; ore 10.30).

- Assiteca (nomina CdA e fusione per incorporazione società interamente controllate; prima convocazione – Milano, ore 10.30).



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei CTZ e dei Btp indicizzati che saranno emessi il 24 aprile.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2044 (trentennale). Ammontare massimo: un miliardo di euro.



Portogallo

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 3 e 11 mesi. Ammontare compreso tra un miliardo e 1,25 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- BlackRock (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Morgan Stanley (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- US Bancorp (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- American Express (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- eBay (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Qualcomm (2° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



FED

- Pubblicazione del Beige Book (ore 20.00).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Bilancia commerciale (totale) a febbraio (ore 10.00).

- Bilancia commerciale (Unione Europea) a febbraio (ore 10.00).



EUROPA

- Indice dei prezzi al consumo (finale) a marzo (ore 11.00).

- Indice dei prezzi al consumo (finale, escluso energia e alimentari) a marzo (ore 11.00).



STATI UNITI

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).