Agenda economica del 18 ottobre 2017

La FED pubblica il Beige Book

di Edoardo Fagnani

17 ott 2017 ore 17:17

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 3 novembre.

- In corso l’aumento di capitale di Visibilia Editore. L'operazione terminerà il 19 ottobre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 21 Fiber su MC-Link. L'operazione terminerà il 20 ottobre.



Assemblee degli azionisti

- Gefran (modifica statuto e regolamento assemblea; seconda convocazione – Provaglio di Iseo, Brescia; ore 17.00).

- WIIT (buy back; prima convocazione – Milano; ore 10.00).





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2048 (trentennale). Ammontare massimo: un miliardo di euro.



Portogallo

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 3 e 11 mesi. Ammontare compreso tra un miliardo e 1,25 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- ASML Holding (Olanda, 3° trimestre 2017 – Comunicato ore 07.00)

- Akzo Nobel (Olanda, 3° trimestre 2017)



Stati Uniti

- US Bancorp (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Alcoa (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- American Express (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- eBay (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



BCE

- Discorso di Mario Draghi sulle riforme strutturali nell'euro area (ore 10.10).



FED

- Pubblicazione del Beige Book (ore 20.00).





MACROECONOMIA



GRAN BRETAGNA

- Tasso di disoccupazione ad agosto (ore 10.30). Consensus: 4,3%.

- Retribuzioni medie ad agosto (ore 10.30). Consensus: +2,1%.



STATI UNITI

- Licenze edilizie a settembre (ore 14.30). Consensus: 1,26 milioni.

- Nuovi cantieri residenziali a settembre (ore 14.30). Consensus: 1,18 milioni.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).