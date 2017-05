Agenda economica del 18 maggio 2017

Collocamento istituzionale dell’undicesima tranche del Btp Italia

di Edoardo Fagnani

17 mag 2017 ore 17:30

ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Collocamento istituzionale dell’undicesima tranche del Btp Italia.



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2020, 2024, 2026 e 2027. Ammontare compreso tra i 4 e i 5 miliardi di euro.



Francia

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2020, 2022 e 2028. Ammontare compreso tra i 6,5 e i 7,5 miliardi di euro.





ITALIA



Incontri con la comunità finanziaria

- ITForum (Rimini, prima giornata).



Assemblee degli azionisti

- Cover50 (approvazione bilancio e nomina CdA – Pianezza, Torino; ore 11.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- Termina l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping.

- In corso l’aumento di capitale di Carraro. L'operazione terminerà il 26 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 22 maggio.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Alibaba Group (4° trimestre 2016/2017 – comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Wal-Mart Stores (1° trimestre 2017/2018 – comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



BCE

- Discorso di Mario Draghi (ore 19.00).





MACROECONOMIA



GRAN BRETAGNA

- Vendite al dettaglio ad aprile (ore 10.30). Consensus: +1,0% m/m; +1,9% a/a.



GIAPPONE

- Pil (preliminare) del primo trimestre del 2017 (ore 01.50). Consensus: +0,4% t/t; +1,7% tt/aa.



STATI UNITI

- Indice FED di Philadelphia a maggio (ore 14.30). Consensus: 19,4.

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).

- Indice anticipatore ad aprile (ore 16.00). Consensus: +0,4% m/m.