Agenda economica del 18 agosto 2017

La Banca d’Italia aggiorna il dato sul debito pubblico italiano

di Edoardo Fagnani

17 ago 2017 ore 17:17

ITALIA



Borsa Italiana

- Scadenza dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine ad agosto 2017.

- Chiusa la sessione after hours (fino al 4 settembre).

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Chiara Finanziaria su Caltagirone Editore. L’operazione terminerà l’8 settembre.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Deere & co. (3° trimestre 2016/2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





RATING



Grecia

- Fitch aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “CCC”; outlook stabile).





BANCHE CENTRALI



Banca d’Italia

- Aggiornamento del debito pubblico italiano (ore 10.30).





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Indice dei prezzi alla produzione a luglio (ore 08.00). Consensus: 0,0% m/m; +2,4% a/a.



STATI UNITI

- Indice di fiducia dell’università del Michigan (preliminare) ad agosto (ore 16.00). Consensus: 93,9.