Agenda economica del 17 ottobre 2017

Focus sui dati macroeconomici in Europa

di Edoardo Fagnani

16 ott 2017 ore 17:12

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 3 novembre.

- In corso l’aumento di capitale di Visibilia Editore. L'operazione terminerà il 19 ottobre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 21 Fiber su MC-Link. L'operazione terminerà il 20 ottobre.



Assemblee degli azionisti

- Gefran (modifica statuto e regolamento assemblea; prima convocazione – Provaglio di Iseo, Brescia; ore 17.00).

- Landi Renzo (riduzione del numero dei componenti del CdA – Cavirago, Reggio Emilia; ore 09.00).





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2019 (biennale). Ammontare massimo: 4 miliardi di euro.



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 3 e 9 mesi. Ammontare compreso tra i 3 e i 4 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Goldman Sachs (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Harley-Davidson (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Johnson&Johnson (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Morgan Stanley (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Unitedhealth (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- IBM (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Bilancia commerciale (totale) ad agosto (ore 10.00).



EUROPA

- Indice dei prezzi al consumo (finale) a settembre (ore 11.00). Consensus: +0,4% m/m; +1,5% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (finale, escluso energia e alimentari) a settembre (ore 11.00). Consensus: +1,1% a/a.



GERMANIA

- Indice ZEW (sentiment economico) a ottobre (ore 11.00). Consensus: 19,5.

- Indice ZEW (situazione corrente) a ottobre (ore 11.00). Consensus: 89,0.



GRAN BRETAGNA

- Indice dei prezzi al consumo a settembre (ore 10.30). Consensus: +0,3% m/m; +3,0% a/a.



STATI UNITI

- Prezzi all’importazione a settembre (ore 14.30). Consensus: +0,5% m/m.

- Impiego di capacità produttiva a settembre (ore 15.15). Consensus: 76,2%.

- Produzione industriale a settembre (ore 15.15). Consensus: +0,3% m/m.

- Indice del mercato immobiliare NAHB a ottobre (ore 16.00).

- Acquisti netti di attività finanziarie a lungo termine ad agosto (ore 22.00).