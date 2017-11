Agenda economica del 17 novembre 2017

Scadono i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a novembre 2017

di Edoardo Fagnani

16 nov 2017 ore 16:45

ITALIA



Borsa Italiana

- Scadenza dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a novembre 2017.



Consigli di amministrazione

- Netweek (Approvazione del Piano Industriale 2017-2020 e aggiornamento della situazione economico finanziaria).



Assemblee degli azionisti

- Casta Diva Group (Buy back – Milano, ore 11.00).



Operazioni straordinarie

- Termina l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower.

- In corso l'Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione avente ad oggetto azioni ordinarie del Monte dei Paschi di Siena. L'operazione terminerà il 20 novembre.

- In corso l’aumento di capitale di Expert System. L'operazione terminerà il 30 novembre, mentre i diritti saranno quotati fino al 24 novembre.

- In corso l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia. L'operazione terminerà il 5 dicembre.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede con un concambio di titoli di stato.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Abercrombie & Fitch (3° trimestre 2017/2018 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



BCE

- Discorso di Mario Draghi sull’Europa (ore 09.30).





MACROECONOMIA



STATI UNITI

- Licenze edilizie a ottobre (ore 14.30). Consensus: 1,24 milioni.

- Nuovi cantieri residenziali a ottobre (ore 14.30). Consensus: 1,18 milioni.