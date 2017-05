Agenda economica del 17 maggio 2017

Termina il collocamento dell’undicesima tranche del Btp Italia

di Edoardo Fagnani

16 mag 2017 ore 17:10

ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Termina il collocamento dell’undicesima tranche del Btp Italia.



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2046 (trentennale). Ammontare massimo: un miliardo di euro.



Portogallo

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 6 e 12 mesi. Ammontare compreso tra 1,25 miliardi e 1,5 miliardi di euro.





ITALIA



Incontri con la comunità finanziaria

- UBP. Small Cap Day (Milano, ore 10.15).

- Banca IMI. Italian Stock Market Opportunities Conference (Parigi)



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio.

- In corso l'aumento di capitale di Carraro. L'operazione terminerà il 26 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 22 maggio.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati lunedì 15 maggio

- Astaldi (0,2 euro)

- Banca Finnat (0,01 euro)

- Banco di Sardegna (0,53 euro; risparmio)

- Caleffi (0,02 euro)

- Credem (0,15 euro)

- DEA Capital (0,12 euro)

- Falck Renewables (0,049 euro)

- Interpump (0,2 euro)

- Esprinet (0,135 euro)

- Massimo Zanetti BG (0,15 euro)

- Prima Industrie (0,3 euro)

- Technogym (0,065 euro)

- TXT e-solutions (0,3 euro)

- Rosetti Marino (0,3 euro)





TRIMESTRALI



Europa

- ABN Amro Group (Olanda, 1° trimestre 2017 – Comunicato ore 07.00)



Stati Uniti

- Target corp. (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Cisco Systems (3° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Bilancia commerciale a marzo (ore 10.00).



EUROPA

- La Commissione Europea pubblica le nuove raccomandazioni annuali.

- Indice dei prezzi al consumo (finale) ad aprile (ore 11.00). Consensus: +0,4% m/m; +1,9% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (escluso energia e alimentari, finale) ad aprile (ore 11.00). Consensus: +1,2% a/a.



GRAN BRETAGNA

- Retribuzioni medie a marzo (ore 10.30). Consensus: +2,4%.

- Tasso di disoccupazione a marzo (ore 10.30). Consensus: 4,7%.



GIAPPONE

- Ordinativi di macchinari a marzo (ore 01.50). Consensus: +2,1% m/m.

- Produzione industriale a marzo (ore 06.30).



STATI UNITI

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).