Agenda economica del 16 ottobre 2017

Parte l'OPA su GEquity

di Edoardo Fagnani

13 ott 2017 ore 17:20

ITALIA



Borsa Italiana

- Reply raggruppa le azioni nel rapporti di una nuova azione ogni 4 attualmente in circolazione.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 3 novembre.

- In corso l’aumento di capitale di Visibilia Editore. L'operazione terminerà il 19 ottobre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 21 Fiber su MC-Link. L'operazione terminerà il 20 ottobre.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Netflix (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Scadenza presentazione Documento Programmatico di Bilancio (domenica 15 ottobre).



GIAPPONE

- Produzione industriale (finale) ad agosto (ore 06.30).



STATI UNITI

- Indice Empire Manufacturing a ottobre (ore 14.30). Consensus: 20,75.