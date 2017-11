Agenda economica del 16 novembre 2017

Collocamento istituzionale del Btp Italia

di Edoardo Fagnani

15 nov 2017 ore 16:42

ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Collocamento istituzionale del Btp Italia.



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2021, 2022, 2027 e 2027. Ammontare compreso tra i 4 e i 5 miliardi di euro.



Francia

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2020, 2023 e 2025. Ammontare compreso tra i 4 e i 5 miliardi di euro.





ITALIA



Borsa Italiana

- Portale Sardegna debutta all’AIM Italia.



Operazioni straordinarie

- Termina l’aumento di capitale de Il Sole24Ore.

- In corso l'Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione avente ad oggetto azioni ordinarie del Monte dei Paschi di Siena. L'operazione terminerà il 20 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 17 novembre.

- In corso l’aumento di capitale di Expert System. L'operazione terminerà il 30 novembre, mentre i diritti saranno quotati fino al 24 novembre.

- In corso l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia. L'operazione terminerà il 5 dicembre.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Best Buy (3° trimestre 2017/2018 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street).

- Wal-Mart Stores (3° trimestre 2017/2018 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street).

- Applied Materials (4° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Bilancia commerciale totale a settembre (ore 10.00).

- Bilancia commerciale con i paesi dell’Unione Europea a settembre (ore 10.00).



EUROPA

- Indice dei prezzi al consumo (finale) a ottobre (ore 11.00). Consensus: +0,1% m/m; +1,4% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (finale, escluso energia e alimentari) a ottobre (ore 11.00). Consensus: +0,9% a/a.



FRANCIA

- Tasso di disoccupazione nel terzo trimestre 2017 (ore 07.30).



GRAN BRETAGNA

- Vendite al dettaglio a ottobre (ore 10.30). Consensus: 0,0% m/m; -0,8% a/a.



STATI UNITI

- Indice FED di Philadelphia a novembre (ore 14.30). Consensus: 24,0.

- Prezzi all’importazione a ottobre (ore 14.30). Consensus: +0,6% m/m.

- Richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione (ore 14.30).

- Impiego di capacità produttiva a ottobre (ore 15.15). Consensus: 76,3%.

- Produzione industriale a ottobre (ore 15.15). Consensus: +0,5% m/m.

- Indice del mercato immobiliare NAHB a novembre (ore 16.00). Consensus: 68,0.