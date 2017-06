Agenda economica del 16 giugno 2017

Continua l'aumento di capitale di UBI Banca. Si riunisce la Bank of Japan

di Edoardo Fagnani

15 giu 2017 ore 17:06

ITALIA



Trimestrali

- Damiani (bilancio 2016/2017).



Borsa Italiana

- Scadenza dei future e dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a giugno 2017.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Assemblee degli azionisti

- La Doria (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back; prima convocazione – Angri, Salerno; ore 11.00 ----- seconda convocazione 19 giugno, stesso luogo e ora).



Operazioni straordinarie

- Termina l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi.

- In corso l’aumento di capitale di UBI Banca. L'operazione terminerà il 27 giugno, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 21 giugno.

- In corso l’aumento di capitale di Pininfarina. L'operazione terminerà il 30 giugno, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 24 giugno.





RATING



Gran Bretagna

- DBRS aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “AAA”; outlook stabile).



Portogallo

- Fitch aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “BB+”; outlook stabile).





BANCHE CENTRALI



Bank of Japan

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria. Previsti tassi di interesse invariati; il saggio di riferimento a breve dovrebbe essere pari al -0,1%, mentre quello a dieci anni dovrebbe restare fermo allo 0%.

- Conferenza stampa di Haruhiko Kuroda a commento delle decisioni di politica monetaria.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Bilancia commerciale ad aprile (ore 10.00).



EUROPA

- Riunione dell’Ecofin (ore 09.00).

- Indice dei prezzi al consumo (finale) a maggio (ore 11.00). Consensus: -0,1% m/m; +1,4% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (finale, escluso energia e alimentari) a maggio (ore 11.00). Consensus: +0,9% a/a.



STATI UNITI

- Nuovi cantieri residenziali a maggio (ore 14.30). Consensus: 1,22 milioni.

- Licenze edilizie a maggio (ore 14.30). Consensus: 1,25 milioni.

- Indice di fiducia dell’università del Michigan (preliminare) a giugno (ore 16.00). Consensus: 97,1.