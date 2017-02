Agenda economica del 16 febbraio 2017

Prosegue l'aumento di capitale di Unicredit

di Edoardo Fagnani

15 feb 2017 ore 17:05

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Unicredit. L'operazione terminerà il 23 febbraio (In Italia), mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 17 febbraio.

- In corso l’aumento di capitale di Digital Magics. L'operazione terminerà il 3 marzo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 27 febbraio.

- In corso l’aumento di capitale di Imvest. L'operazione terminerà il 2 marzo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 24 febbraio.

- In corso l'OPA lanciata da Lactalis su Parmalat. L’operazione terminerà il 10 marzo.

- In corso l’OPA lanciata da Europa Investimenti Special Situations su Mediacontech. L’operazione terminerà il 17 febbraio.

- In corso l’OPA lanciata da Servizi Societari su Meridie. L’operazione terminerà il 3 marzo.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022, 2027 e 2028. Ammontare compreso tra i 4 e i 5 miliardi di euro.



Francia

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2020 e 2022. Ammontare compreso tra i 6 e i 7 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- AirFrance-KLM (Francia, esercizio 2016 – Comunicato ore 17.15)

- TF1 (Francia, esercizio 2016 – Comunicato prima dell’apertura della borsa di Parigi)





BANCHE CENTRALI



BCE

- Pubblicazione dei verbali della riunione del 19 gennaio (ore 13.30).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Bilancia commerciale (totale) a dicembre (ore 10.00).

- Bilancia commerciale (Unione Europea) a dicembre (ore 10.00).



FRANCIA

- Tasso di disoccupazione nel quarto trimestre del 2016 (ore 07.30).



STATI UNITI

- Indice FED di Philadelphia a febbraio (ore 14.30). Consensus: 19,0.

- Nuovi cantieri residenziali a gennaio (ore 14.30). Consensus: 1,23 milioni.

- Licenze edilizie a gennaio (ore 14.30). Consensus: 1,23 milioni.

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).