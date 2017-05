Agenda economica del 15 maggio 2017

Prende il via il collocamento dell’undicesima tranche del Btp Italia

di Edoardo Fagnani

12 mag 2017 ore 17:08

ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Prende il via il collocamento dell’undicesima tranche del Btp Italia. L’offerta al pubblico terminerà il 17 maggio.





ITALIA



Dividendi

- Astaldi (0,2 euro)

- Banca Finnat (0,01 euro)

- Banco di Sardegna (0,53 euro; risparmio)

- Caleffi (0,02 euro)

- Credem (0,15 euro)

- DEA Capital (0,12 euro)

- Falck Renewables (0,049 euro)

- Interpump (0,2 euro)

- Esprinet (0,135 euro)

- Massimo Zanetti BG (0,15 euro)

- Prima Industrie (0,3 euro)

- Technogym (0,065 euro)

- TXT e-solutions (0,3 euro)

- Rosetti Marino (0,3 euro)



Trimestrali

- MID Cap: ASTM (1° trimestre 2017); SIAS (1° trimestre 2017); Trevi Group (1° trimestre 2017).

- STAR: Acotel (1° trimestre 2017); Aeroporto di Bologna (1° trimestre 2017); Cairo Communication (1° trimestre 2017); Datalogic (1° trimestre 2017); Elica (1° trimestre 2017); El.En (1° trimestre 2017); Fidia (1° trimestre 2017 – CdA ore 10.00); IMA (1° trimestre 2017); Reply (1° trimestre 2017); Tecnoinvestimenti (1° trimestre 2017).

- Standard: Class Editori (1° trimestre 2017 – CdA ore 15.30); Compagnia Immobiliare Azionaria (1° trimestre 2017); Enervit (1° trimestre 2017); Fiera Milano (1° trimestre 2017); Gabetti PS (1° trimestre 2017); SnaiTech (1° trimestre 2017); TAS (esercizio 2016).

- AIM Italia: Cdr Advance Capital (esercizio 2016 – CdA ore 15.00); Fintel Energia (esercizio 2016).



Incontri con la comunità finanziaria

- Aeroporto di Bologna. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- Elica. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- Tecnoinvestimenti. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.



Assemblee degli azionisti

- A2A (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back; prima convocazione – Brescia, ore 11.00).

- El.En (approvazione bilancio; seconda convocazione – Calenzano, Firenze, ore 09.30).

- Mid Industry Capital (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Milano, ore 15.00).

- Trevi Group (approvazione bilancio e nomina amministratori; prima convocazione – Forlì, Forlì Cesena; ore 11.00).

- Orsero (approvazione bilancio – Milano, ore 08.00).



Borsa Italiana

- Italmobiliare fraziona le azioni nel rapporto di due nuovi azioni ogni titolo in circolazione.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio.

- In corso l’aumento di capitale di Carraro. L'operazione terminerà il 26 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 22 maggio.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.





TRIMESTRALI



Europa

- Porsche Automobil Holding (Germania, 1° trimestre 2017)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (finale) ad aprile (ore 10.00). Consensus: +0,8% m/m; +2,0% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (finale) ad aprile (ore 10.00).



STATI UNITI

- Indice Empire Manufacturing a maggio (ore 14.30).

- Indice del mercato immobiliare NAHB a maggio (ore 16.00).

- Acquisti netti di attività finanziarie a lungo termine a marzo (ore 22.00).