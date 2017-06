Agenda economica del 15 giugno 2017

La Bank of England comunica le decisioni di politica monetaria. Previsti tassi di interesse invariati

di Edoardo Fagnani

14 giu 2017 ore 17:11

ITALIA



Assemblee degli azionisti

- AVIO (approvazione bilancio – Milano, ore 10.30).

- Fintel Energia (approvazione bilancio, prima convocazione – Pollenza, Macerata; ore 15.00 ----- seconda convocazione 30 giugno, stesso luogo e ora).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- Termina l’OPA parziale su H-Farm.

- In corso l’aumento di capitale di UBI Banca. L'operazione terminerà il 27 giugno, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 21 giugno.

- In corso l’aumento di capitale di Pininfarina. L'operazione terminerà il 30 giugno, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 24 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022, 2027, 2032 e 2037.



Francia

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2020, 2022, 2023. Ammontare compreso tra i 7 e gli 8 miliardi di euro.





BANCHE CENTRALI



Bank of England

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria (ore 13.00). Previsti tassi di interesse invariati; il saggio di riferimento dovrebbe restare fermo allo 0,25%.

- Pubblicazione dei verbali.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (finale) a maggio (ore 10.00). Consensus: -0,2% m/m; +1,5% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (finale) a maggio (ore 10.00).



EUROPA

- Riunione dell’Eurogruppo (ore 15.00).



FRANCIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (finale) a maggio (ore 08.45). Consensus: 0,0% m/m; +0,9% a/a.



GRAN BRETAGNA

- Vendite al dettaglio a maggio (ore 10.30). Consensus: -0,6% m/m; +1,6% a/a.



STATI UNITI

- Indice Empire Manufacturing a giugno (ore 14.30). Consensus: 1,0.

- Indice FED di Philadelphia a giugno (ore 14.30). Consensus: 29,5.

- Prezzi all’importazione a maggio (ore 14.30). Consensus: +0,1% m/m.

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).

- Impiego di capacità produttiva a maggio (ore 15.15). Consensus: 76,8%.

- Produzione industriale a maggio (ore 15.15). Consensus: +0,2% m/m.

- Indice del mercato immobiliare NAHB a giugno (ore 16.00).

- Acquisti netti di attività finanziarie a lungo termine ad aprile (ore 22.00).