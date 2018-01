Agenda economica del 15 gennaio 2018

Wall Street chiusa

di Edoardo Fagnani

12 gen 2018 ore 16:41

ITALIA



Borsa Italiana

- Delisting di Tech Value.



Trimestrali

- YOOX Net a Porter Group (Ricavi preliminari 2017).



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria lanciata da Dali Italy Bidco sulle azioni di Dada. L’operazione terminerà il 24 gennaio.

- In corso l’aumento di capitale di Industria e Innovazione. L'operazione terminerà il 25 gennaio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 19 gennaio.





BANCHE CENTRALI



Banca d’Italia

- Aggiornamento del debito pubblico italiano (ore 10.30).





MACROECONOMIA



STATI UNITI

- Wall Street chiusa in occasione della ricorrenza del Martin Luther King Jr. Day.