Agenda economica del 15 febbraio 2017

La Banca d’Italia fornisce l'aggiornamento dell’andamento del debito pubblico

di Edoardo Fagnani

14 feb 2017 ore 17:14

ITALIA



Trimestrali

- BasicNet (preliminari esercizio 2016 – CdA ore 10.30).

- Carraro (esercizio 2016).

- IMA (preliminari esercizio 2016).

- Reno de Medici (4° trimestre 2016).

- Giglio Group (esercizio 2016).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Unicredit. L'operazione terminerà il 23 febbraio (In Italia), mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 17 febbraio.

- In corso l’aumento di capitale di Digital Magics. L'operazione terminerà il 3 marzo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 27 febbraio.

- In corso l’aumento di capitale di Imvest. L'operazione terminerà il 2 marzo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 24 febbraio.

- In corso l'OPA lanciata da Lactalis su Parmalat. L’operazione terminerà il 10 marzo.

- In corso l’OPA lanciata da Europa Investimenti Special Situations su Mediacontech. L’operazione terminerà il 17 febbraio.

- In corso l’OPA lanciata da Servizi Societari su Meridie. L’operazione terminerà il 3 marzo.





ASTE TITOLI DI STATO



Portogallo

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 3 e 11 mesi. Ammontare compreso tra un miliardo e 1,25 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- ABN Amro (Olanda, esercizio 2016)

- Air Liquide (Francia, esercizio 2016 – Comunicato prima dell’apertura della Borsa di Parigi)

- Akzo Nobel (Olanda, esercizio 2016)

- Credit Agricole (Francia, esercizio 2016)

- Danone (Francia, esercizio 2016)



Stati Uniti

- PepsiCo (4° trimestre 2016, prima dell’apertura di Wall Street)

- Cisco Systems (2° trimestre 2016/2017, dopo la chiusura di Wall Street)

- Groupon (4° trimestre 2016, dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



Banca d’Italia

- Aggiornamento dell’andamento del debito pubblico (ore 10.30).



FED

- Audizione di Janet Yellen alla Camera (ore 16.00).





MACROECONOMIA



SPAGNA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (finale) a gennaio (ore 09.00). Consensus +3,0% a/a.



GRAN BRETAGNA

- Tasso di disoccupazione a dicembre (ore 10.30). Consensus 4,8%.

- Retribuzione medie a dicembre (ore 10.30). Consensus 2,8%.



STATI UNITI

- Indice dei prezzi al consumo a gennaio (ore 14.30). Consensus: +0,3% m/m; +2,4% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (escluso alimentari ed energia) a gennaio (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m; +2,2% a/a.

- Vendite al dettaglio a gennaio (ore 14.30). Consensus: +0,1% m/m.

- Vendite al dettaglio (escluso il settore automobilistico) a gennaio (ore 14.30). Consensus: +0,4% m/m.

- Indice Empire Manufacuring a febbraio (ore 14.30). Consensus: 6,75.

- Impiego di capacità produttiva a gennaio (ore 15.15). Consensus: 75,5.

- Produzione industriale a gennaio (ore 15.15). Consensus: +0,1% m/m.

- Scorte delle imprese a dicembre (ore 16.00). Consensus: 0,4% m/m.

- Indice del mercato immobiliare NAHB a febbraio (ore 16.00). Consensus: 67,0.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).

- Acquisti netti di attività finanziarie a lungo termine a dicembre (ore 22.00).