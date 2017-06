Agenda economica del 14 giugno 2017

Terzo giorno di aumento di capitale per UBI Banca. Grande attesa per la Fed

di Edoardo Fagnani

13 giu 2017 ore 16:27

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Trimestrali

- Agatos (esercizio 2016)



Incontri con la comunità finanziaria

- HSBC Global Asset Management. Scenari legati all'impatto di MIFID II (Milano, ore 10.30).

- Clifford Chance. Sfide e opportunità per l’Eurozona, tra Unione dei Mercati dei Capitali e Brexit (Milano, ore 09.15).



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di UBI Banca. L'operazione terminerà il 27 giugno, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 21 giugno.

- In corso l’aumento di capitale di Pininfarina. L'operazione terminerà il 30 giugno, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 24 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati lunedì 12 giugno

- FNM (0,017 euro).

- OVS (0,15 euro).





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027 (decennale). Ammontare massimo: 3 miliardi di euro.



Grecia

- Emissione di titoli di stato con scadenza a tre mesi. Ammontare previsto: un miliardo di euro.



Portogallo

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022 e nel 2027. Ammontare compreso tra un miliardo a 1,25 miliardi di euro.





BANCHE CENTRALI



FED

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria (ore 20.00). Previsti tassi di interesse in aumento di 25 punti base; il saggio di riferimento dovrebbe collocarsi tra l'1% e l'1,25%.

- Conferenza stampa di Janet Yellen a commento delle decisioni di politica monetaria (ore 20.30).

- Pubblicazione delle previsioni macroeconomiche trimestrali (ore 20.00).





MACROECONOMIA



EUROPA

- Produzione industriale ad aprile (ore 11.00). Consensus: +0,5% m/m.

- Occupazione nel primo trimestre 2017 (ore 11.00).



GERMANIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (finale) a maggio (ore 08.00). Consensus: -0,2% m/m; +1,4% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (lander, finale) a maggio (ore 08.00). Consensus: -0,2% m/m; +1,5% a/a.



GRAN BRETAGNA

- Tasso di disoccupazione ad aprile (ore 10.30). Consensus: 4,6%.

- Retribuzioni medie ad aprile (ore 10.30). Consensus: +2,4%.



GIAPPONE

- Produzione industriale (finale) ad aprile (ore 06.30).



STATI UNITI

- Vendite al dettaglio a maggio (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Vendite al dettaglio (escluso il settore automobilistico) a maggio (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Indice dei prezzi al consumo a maggio (ore 14.30). Consensus: 0,0% m/m; +2,1% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (escluso alimentari ed energia) a maggio (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m; +1,9% a/a.

- Scorte delle imprese ad aprile (ore 16.00). Consensus: +0,2% m/m.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).