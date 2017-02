Agenda economica del 14 febbraio 2017

Focus sul dato sul Pil del quarto trimestre del 2016 in Italia, in Europa e in Germania

di Edoardo Fagnani

13 feb 2017 ore 17:42

ITALIA



Trimestrali

- Interpump (4° trimestre 2016).

- Industrial Stars of Italy 2 (1° semestre 2016/2017).

- Sabaf (4° trimestre 2016).



Incontri con la comunità finanziaria

- FOPE. Investor Presentation (Milano, ore 11.30).

- IDC Banking Forum 2017 (Milano).



Borsa Italiana

- SoldiOnline pubblica la tabella aggiornata della BlackList Consob (ore 11.40).

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Unicredit. L'operazione terminerà il 23 febbraio (In Italia), mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 17 febbraio.

- In corso l’aumento di capitale di Digital Magics. L'operazione terminerà il 3 marzo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 27 febbraio.

- In corso l’aumento di capitale di Imvest. L'operazione terminerà il 2 marzo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 24 febbraio.

- In corso l'OPA lanciata da Lactalis su Parmalat. L’operazione terminerà il 10 marzo.

- In corso l’OPA lanciata da Europa Investimenti Special Situations su Mediacontech. L’operazione terminerà il 17 febbraio.

- In corso l’OPA lanciata da Servizi Societari su Meridie. L’operazione terminerà il 3 marzo.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissioni di titoli di stato con scadenza a 6 e 12 mesi. Ammontare compreso tra i 4,5 e i 5,5 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- Credit Suisse (Svizzera, esercizio 2016 – Comunicato ore 07.00)

- EDF (Francia, 4° trimestre 2016)

- Michelin (Francia, 4° trimestre 2016 – Comunicato ore 07.00)



Stati Uniti

- AIG (4° trimestre 2016, dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



FED

- Audizione di Janet Yellen al Senato (ore 16.00).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Pil (preliminare) del quarto trimestre 2016 (ore 10.00). Consensus: +0,2% t/t; +1,0% a/a.



EUROPA

- Pil (seconda stima) del quarto trimestre 2016 (ore 11.00). Consensus: +0,5% t/t; +1,8% a/a.

- Produzione industriale a dicembre (ore 11.00). Consensus: -1,2% m/m.



GERMANIA

- Pil (preliminare) del quarto trimestre 2016 (ore 08.00). Consensus: +0,5% t/t; +1,7% a/a.

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (finale) a gennaio (ore 08.00). Consensus: -0,8% m/m; +1,9% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (lander, finale) a gennaio (ore 08.00). Consensus: -0,6% m/m; +1,9% a/a.

- Indice ZEW (sentiment economico) a febbraio (ore 11.00). Consensus: 15,0.

- Indice ZEW (situazione corrente) a febbraio (ore 11.00). Consensus: 77,4.



GRAN BRETAGNA

- Indice dei prezzi al consumo a gennaio (ore 10.30). Consensus: -0,5% m/m; +1,9% a/a.



GIAPPONE

- Produzione industriale (finale) a dicembre (ore 05.30).



STATI UNITI

- Indice dei prezzi alla produzione a gennaio (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Indice dei prezzi alla produzione (escluso alimentari ed energia) a gennaio (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.