Agenda economica del 13 novembre 2017

Prende il via il collocamento della dodicesima tranche del Btp Italia

di Edoardo Fagnani

10 nov 2017 ore 16:43

ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Prende il via il collocamento della dodicesima tranche del Btp Italia. L’offerta al pubblico terminerà il 15 novembre.

- Emissione di Btp ottobre 2020 (tasso di interesse annuo lordo: 0,2%; codice ISIN: IT0005285041). Ammontare compreso tra gli 1,5 e i 2 miliardi di euro.

- Emissione di Btp novembre 2024 (tasso di interesse annuo lordo: 1,45%; codice ISIN: IT0005282527). Ammontare compreso tra i 2 e i 2,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp settembre 2033 (tasso di interesse annuo lordo: 2,45%; codice ISIN: IT0005240350). Ammontare compreso tra un miliardo e 1,5 miliardi di euro.



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza a maggio 2018 (semestrale). Ammontare massimo: 2 miliardi di euro.





ITALIA



Trimestrali

- FTSEMIB: A2A (3° trimestre 2017).

- MIDCAP: ASTM (3° trimestre 2017); ENAV (3° trimestre 2017); IREN (3° trimestre 2017); SIAS (3° trimestre 2017).

- STAR: Acotel (3° trimestre 2017); Aeroporto di Bologna (3° trimestre 2017); Cad IT (3° trimestre 2017); Datalogic (3° trimestre 2017); Elica (3° trimestre 2017); Esprinet (3° trimestre 2017); Eurotech (3° trimestre 2017); Exprivia (3° trimestre 2017); FILA (3° trimestre 2017); Gima TT (3° trimestre 2017); MutuiOnline (3° trimestre 2017).

- Standard: Ambienthesis (3° trimestre 2017 – CdA ore 15.00); Fiera Milano (3° trimestre 2017); Gabetti PS (3° trimestre 2017); IMMSI (3° trimestre 2017); MID Industry Capital (3° trimestre 2017); Pininfarina (3° trimestre 2017); Snaitech (3° trimestre 2017); Trevi Group (3° trimestre 2017); Zucchi (3° trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Telecom Italia. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 14.30).

- Elica. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 15.00).

- Aeroporto di Bologna. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017.



Borsa Italiana

- Bonifiche Ferraresi sospesa dalle contrattazioni (delisting il 14 novembre).



Assemblee degli azionisti

- Borgosesia (annullamento azioni proprie; seconda convocazione – Milano, ore 15.00)



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’aumento di capitale di Expert Systems. La società offrirà massime 3.718.654 azioni ordinarie nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 15 titoli posseduti al prezzo unitario di 1,3 euro. L'operazione terminerà il 30 novembre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 24 novembre (SoldiOnline pubblicherà la tabella con le caratteristiche principali dell’operazione).

- In corso l'Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione avente ad oggetto azioni ordinarie del Monte dei Paschi di Siena. L'operazione terminerà il 20 novembre.

- In corso l’aumento di capitale de Il Sole24Ore. L’operazione terminerà il 16 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 17 novembre.





BANCHE CENTRALI



BCE

- Discorso di Mario Draghi (sabato 12 novembre, ore 11.00).



Bank of Japan

- Discorso di Haruhiko Kuroda (ore 18.45).