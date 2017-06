Agenda economica del 13 giugno 2017

In agenda l'emissione di 2 Btp: giugno 2020 e maggio 2024. Il Germania occhi sullo ZEW di giugno

di Edoardo Fagnani

12 giu 2017 ore 17:01

ITALIA



Borsa Italiana

- Digital360 debutta all’AIM Italia.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di UBI Banca. L'operazione terminerà il 27 giugno, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 21 giugno.

- In corso l’aumento di capitale di Pininfarina. L'operazione terminerà il 30 giugno, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 24 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di Btp giugno 2020 (tasso di interesse annuo lordo: 0,35%; codice ISIN: IT0005250946). Ammontare compreso tra i 2 e i 2,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp maggio 2024 (tasso di interesse annuo lordo: 1,85%; codice ISIN: IT0005246340). Ammontare compreso tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro.



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 6 e 12 mesi.







BANCHE CENTRALI



Banca d’Italia

- Pubblicazione del supplemento al bollettino Statistico: “Moneta e banche” (ore 11.00).





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Indice ZEW (sentiment economico) a giugno (ore 11.00). Consensus: 21,0.

- Indice ZEW (situazione corrente) a giugno (ore 11.00). Consensus: 84,3.



SPAGNA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (finale) a maggio (ore 09.00). Consensus: +2,0% a/a.



GRAN BRETAGNA

- Indice dei prezzi al consumo a maggio (ore 10.30). Consensus: +0,2% m/m; +2,7% a/a.



STATI UNITI

- Indice dei prezzi alla produzione a maggio (ore 14.30). Consensus: +0,1% m/m.

- Indice dei prezzi alla produzione (escluso alimentari ed energia) a maggio (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.