Agenda economica del 13 gennaio 2017

DBRS aggiorna il rating sul debito sovrano dell'Italia

di Edoardo Fagnani

12 gen 2017 ore 17:20

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’obbligo di acquisto delle azioni AlerionCleanpower promosso da EOLO Energia. L’operazione terminerà il 16 gennaio 2017.



Assemblee degli azionisti

- Solutions Capital Management (aumento capitale per stock option e modifica statuto, seconda convocazione – Milano, ore 15.00).





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Bank of America (4° trimestre 2016, prima dell’apertura di Wall Street)

- BlackRock (4° trimestre 2016, prima dell’apertura di Wall Street)

- Jp Morgan Chase (4° trimestre 2016, prima dell’apertura di Wall Street)

- Wells Fargo (4° trimestre 2016, prima dell’apertura di Wall Street)





RATING



Italia

- DBRS aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “A (low)”; outlook negativo).



Portogallo

- Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “Aba1”; outlook stabile).





MACROECONOMIA



SPAGNA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (finale) a dicembre (ore 09.00).



STATI UNITI

- Vendite al dettaglio a dicembre (ore 14.30).

- Vendite al dettaglio (escluso il settore automobilistico) a dicembre (ore 14.30).

- Indice dei prezzi alla produzione a dicembre (ore 14.30).

- Indice dei prezzi alla produzione (escluso alimentari ed energia) a dicembre (ore 14.30).

- Indice di fiducia delle famiglie dell’università del Michigan (preliminare) a gennaio (ore 15.55).

- Scorte delle imprese a novembre (ore 16.00).