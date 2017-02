Agenda economica del 13 febbraio 2017

Il Tesoro colloca cinque Btp

di Edoardo Fagnani

13 feb 2017 ore 11:38

ITALIA



Trimestrali

- Aeffe (preliminari esercizio 2016)

- Cementir (preliminari esercizio 2016)

- Edison (esercizio 2016)

- Elica (4° trimestre 2016)

- Esprinet (4° trimestre 2016)



Incontri con la comunità finanziaria

- Cementir. Conference call a commento dei risultati preliminari del 2016 (ore 17.30).

- Elica. Conference call a commento dei risultati del quarto trimestre 2016.



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’aumento di capitale di Digital Magics. La società offrirà massime 1.232.459 azioni ordinarie nel rapporto di una nuova azione ogni 4 titoli posseduti al prezzo unitario di 4,035 euro. L'operazione terminerà il 3 marzo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 27 febbraio (SoldiOnline pubblicherà la tabella con le caratteristiche principali dell’operazione).

- Prende il via l’aumento di capitale di Imvest. La società offrirà massime 17.056.540 azioni ordinarie nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 5 titoli posseduti al prezzo unitario di 0,292 euro. L'operazione terminerà il 2 marzo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 24 febbraio (SoldiOnline pubblicherà la tabella con le caratteristiche principali dell’operazione).

- In corso l’aumento di capitale di Unicredit. L'operazione terminerà il 23 febbraio (In Italia), mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 17 febbraio.

- In corso l'OPA lanciata da Lactalis su Parmalat. L’operazione terminerà il 10 marzo.

- In corso l’OPA lanciata da Servizi Societari su Meridie. L’operazione terminerà il 3 marzo.

- In corso l’OPA lanciata da Europa Investimenti Special Situations su Mediacontech. L’operazione terminerà il 17 febbraio.



Borsa Italiana

- Orsero debutta all’AIM Italia in sostituzione di Glenalta Food.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di Btp ottobre 2019 (tasso di interesse annuo lordo: 0,05%; codice ISIN: IT0005217929). Ammontare compreso tra i 2,25 e i 2,75 miliardi di euro.

- Emissione di Btp maggio 2020 (tasso di interesse annuo lordo: 0,7%; codice ISIN: IT0005107708). Ammontare compreso tra 500 milioni e un miliardo di euro.

- Emissione di Btp ottobre 2023 (tasso di interesse annuo lordo: 0,65%; codice ISIN: IT0005215246). Ammontare compreso tra i 2 e i 2,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp agosto 2039 (tasso di interesse annuo lordo: 5%; codice ISIN: IT0004286966) e di Btp marzo 2047 (tasso di interesse annuo lordo: 2,7%; codice ISIN: IT0005162828). Ammontare delle due emissioni compreso tra 1,5 miliardi e i 2,25 miliardi di euro.



Germania

- Emissione di titoli stato con scadenza a sei mesi: Ammontare massimo: 2 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



EUROPA

- La Commissione Europea pubblica le previsioni economiche d'inverno.



GIAPPONE

- Pil (preliminare) del quarto trimestre del 2016 (ore 00.50). Consensus: +0,3% t/t; +1,1% tt/aa.