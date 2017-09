Agenda economica del 12 settembre 2017

In programma l'emissione di BOT con scadenza a settembre 2018

di Edoardo Fagnani

11 set 2017 ore 17:58

ITALIA



Trimestrali

- Digital Bros (esercizio 2016/2017)

- Parmalat (1° semestre 2017)

- Culti Milano (1° semestre 2017)



Incontri con la comunità finanziaria

- Carmignac. Outlook di mercato (Milano, ore 11.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Chiara Finanziaria su Caltagirone Editore. L’operazione terminerà il 18 settembre.



Assemblee degli azionisti

- Mid Industry Capital (nomina amministratore e fusione per incorporazione in Vei Log; prima convocazione – Milano, ore 15.00)

- Netweek (emissione prestito obbligazionario convertibile, aumento di capitale e modifica statuto, seconda convocazione – Merate, Lecco; ore 10.30).





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di BOT con scadenza a settembre 2018 (annuali). Ammontare massimo: 6,5 miliardi di euro.



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 6 e 12 mesi. Ammontare compreso tra i 4,5 e i 5,5 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Tasso di disoccupazione nel secondo trimestre 2017 (ore 10.00). Consensus: 11,3%.



GRAN BRETAGNA

- Indice dei prezzi al consumo ad agosto (ore 10.30). Consensus: +0,5% m/m; +2,8% a/a.