Agenda economica del 12 giugno 2017

Prende il via l’aumento di capitale di UBI Banca

di Edoardo Fagnani

9 giu 2017 ore 17:04

ITALIA



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’aumento di capitale di UBI Banca. La società offrirà massime 167.006.712 azioni ordinarie nel rapporto di 6 nuove azioni ogni 35 titoli posseduti al prezzo unitario di 2,395 euro. L'operazione terminerà il 27 giugno, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 21 giugno (SoldiOnline pubblicherà la tabella con le caratteristiche principali dell’operazione).

- Prende il via l’aumento di capitale di Pininfarina. La società offrirà massime 24.120.480 azioni ordinarie nel rapporto di 4 nuove azioni ogni 5 titoli posseduti al prezzo unitario di 1,1 euro. L'operazione terminerà il 30 giugno, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 24 giugno (SoldiOnline pubblicherà la tabella con le caratteristiche principali dell’operazione).

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.



Dividendi

- FNM (0,017 euro).

- OVS (0,15 euro).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Trimestrali

- Piquadro (esercizio 2016/2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Elettra Investimenti. Investor Day (Milano, ore 11.00).





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di BOT con scadenza a giugno 2018 (annuali). Ammontare massimo: 6,5 miliardi di euro.



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza a sei mesi. Ammontare massimo: 2 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Produzione industriale ad aprile (ore 10.00). Consensus: +0,2% m/m.



GIAPPONE

- Ordinativi di macchinari ad aprile (ore 01.50). Consensus: -1,3% m/m.