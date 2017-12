Agenda economica del 12 dicembre 2017

Il Tesoro colloca 4,75 miliardi di euro di BOT annuali. In Germania diffuso lo ZEW

di Edoardo Fagnani

11 dic 2017 ore 16:07

ITALIA



Trimestrali

- Giglio Group (3° trimestre 2017)



Incontri con la comunità finanziaria

- Unicredit. Capital Markets Day.

- OVS. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017/2018 (ore 15.00).

- PwC: presentazione studio "THE ITALIAN NPL MARKET - Ready for the breakthrough" (Milano, ore 11.00).



Assemblee degli azionisti

- Zephyro (proposta distribuzione dividendo straordinario; seconda convocazione – Milano; ore 14.30).



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 22 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da Industria 4.0 sulle azioni di Tech Value. L’operazione terminerà il 22 dicembre.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di BOT con scadenza a dicembre 2018 (annuale). Ammontare previsto: 4,75 miliardi di euro.



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2019 (biennale). Ammontare massimo di 3 miliardi di euro.



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 3 e 9 mesi. Ammontare compreso tra i 2,5 e i 3,5 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Indice ZEW (sentiment economico) a dicembre (ore 11.00).

- Indice ZEW (situazione corrente) a dicembre (ore 11.00).



GRAN BRETAGNA

- Indice dei prezzi al consumo a novembre (ore 10.30).



STATI UNITI

- Indice dei prezzi alla produzione a novembre (ore 14.30). Consensus+0,4% m/m.

- Indice dei prezzi alla produzione (escluso alimentari ed energia) a novembre (ore 14.30). Consensus+0,3% m/m.