Agenda economica del 10 ottobre 2017

Qualche importante dato macroeconomico in Europa

di Edoardo Fagnani

9 ott 2017 ore 17:04

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.

- In corso l’aumento di capitale di Visibilia Editore. L'operazione terminerà il 19 ottobre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 13 ottobre

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 21 Fiber su MC-Link. L'operazione terminerà il 20 ottobre.



Incontri con la comunità finanziaria

- STAR Conference (Londra, seconda giornata).



Assemblee degli azionisti

- Giglio Group (nomina amministratori, buy back e modifica statuto; seconda convocazione – Milano, ore 06.00).





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 6 e 12 mesi. Ammontare compreso tra i 4,5 e i 5,5 miliardi di euro.





BANCHE CENTRALI



Bank of Japan

- Discorso di Haruhiko Kuroda (ore 02.30).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Produzione industriale ad agosto (ore 08.45). Consensus: +0,2% m/m.



EUROPA

- Riunione dell’Ecofin (ore 09.00).



GERMANIA

- Bilancia commerciale destagionalizzata ad agosto (ore 08.00). Consensus: 20,0 miliardi di euro.



FRANCIA

- Produzione industriale ad agosto (ore 08.45). Consensus: +0,5% m/m.



GRAN BRETAGNA

- Produzione industriale ad agosto (ore 10.30). Consensus: +0,1% m/m.

- Bilancia commerciale (totale) ad agosto (ore 10.30). Consensus: -11,0 miliardi di sterline.