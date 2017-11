Agenda economica del 10 novembre 2017

Focus sulla trimestrale di Atlantia

di Edoardo Fagnani

10 nov 2017 ore 08:52

ITALIA



Trimestrali

- FTSEMIB: Atlantia (3° trimestre 2017 e acconto dividendo 2018); Terna (3° trimestre 2017); Telecom Italia (3° trimestre 2017).

- MIDCAP: Anima Holding (3° trimestre 2017); ERG (3° trimestre 2017); RcsMediagroup (3° trimestre 2017).

- STAR: Biesse (3° trimestre 2017); Centrale del Latte d’Italia (3° trimestre 2017); Digital Bros (1° trimestre 2017/2018); Emak (3° trimestre 2017); Fidia (3° trimestre 2017 – CdA ore 10.00); La Doria (3° trimestre 2017); Openjobmetis (3° trimestre 2017); Poligrafica S.F. (3° trimestre 2017).

- Standard: ACSM-AGAM (3° trimestre 2017); AlerionCleanpower (3° trimestre 2017); Banca Intermobiliare (3° trimestre 2017); Il Sole24Ore (3° trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Unipol. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 12.00).

- UnipolSAI. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 12.00).

- Telecom Italia. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 14.30).

- Terna. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 15.00).

- UBI Banca. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 15.00).

- Fincantieri. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 09.00).

- doBank. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 11.00).

- ERG. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 15.30).

- Equita Group. Presentazione del progetto IPO (Milano, ore 12.00).



Borsa Italiana

- Bonifiche Ferraresi sospesa dalle contrattazioni (delisting il 14 novembre).



Operazioni straordinarie

- Ultimo giorno di quotazione dei diritti relativi all’aumento di capitale de Il Sole24Ore. L’operazione terminerà il 16 novembre.

- In corso l'Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione avente ad oggetto azioni ordinarie del Monte dei Paschi di Siena. L'operazione terminerà il 20 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 17 novembre.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di BOT con scadenza a novembre 2018 (annuali). Ammontare massimo: 5,5 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- Allianz (Germania, 3° trimestre 2017 – Comunicato ore 07.00)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Produzione industriale a settembre (ore 10.00). Consensus: +0,3% m/m.



FRANCIA

- Produzione industriale a settembre (ore 08.45). Consensus: +0,4% m/m.

- Occupati non agricoli nel terzo trimestre 2017 (ore 08.45).



GRAN BRETAGNA

- Produzione industriale a settembre (ore 10.30). Consensus: +0,3% m/m.

- Bilancia commerciale (totale) a settembre (ore 10.30). Consensus: -12,8 miliardi di sterline



STATI UNITI

- Indice di fiducia dell’università del Michigan (preliminare) a novembre (ore 16.00). Consensus: 100,7.