Agenda economica del 10 maggio 2017

Riflettori accesi sulle trimestrali delle banche

di Edoardo Fagnani

9 mag 2017 ore 16:49

ITALIA



Trimestrali

- FTSEMIB: A2A (1° trimestre 2017); Mediobanca (3° trimestre 2016/2017); Poste Italiane (1° trimestre 2017); Prysmian (1° trimestre 2017); Unicredit (1° trimestre 2017); UBI Banca (1° trimestre 2017); Unipol (1° trimestre 2017); UnipolSAI (1° trimestre 2017).

- MID Cap: Brunello Cucinelli (fatturato 1° trimestre 2017); De Longhi (1° trimestre 2017); ENAV (1° trimestre 2017); Geox (fatturato 1° trimestre 2017); Hera (1° trimestre 2017 – CdA ore 11.00); Maire Tecnimont (1° trimestre 2017 – CdA ore 10.00).

- STAR: Astaldi (1° trimestre 2017); Banca Finnat (1° trimestre 2017); Dada (1° trimestre 2017); DEA Capital (1° trimestre 2017); ePrice (1° trimestre 2017); FILA (1° trimestre 2017); Isagro (1° trimestre 2017 – CdA ore 15.30); Unieuro (1° trimestre 2017).

- Standard: Aedes (1° trimestre 2017); LVenture Group (1° trimestre 2017); Poligrafici Printing (1° trimestre 2017 – CdA ore 15.00).



Incontri con la comunità finanziaria

- ENI. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- Poste Italiane. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- Prysmian. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- Dada. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 15.00).

- Unieuro. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 16.30).

- Ascopiave. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- Brunello Cucinelli. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- De Longhi. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- ENAV. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- Geox. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.



Assemblee degli azionisti

- TPS Group (approvazione bilancio; prima convocazione – Gallarate, Varese; ore 10.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.

- In corso l’aumento di capitale di Carraro. L'operazione terminerà il 26 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 22 maggio.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati lunedì 8 maggio

- Ascopiave (0,18 euro)

- Banca Profilo (0,001 euro)

- Beghelli (0,02 euro)

- Biesse (0,36 euro)

- Boero Bartolomeo (0,13 euro)

- Cad IT (0,2 euro)

- Cembre (0,7 euro)

- Datalogic (0,3 euro)

- Esprinet (0,135 euro)

- ItaliaOnline (0,692 euro; ordinaria – 90,692 euro; risparmio)

- Italmobiliare (1 euro)

- MutuiOnline (0,3 euro)

- Reno de Medici (0,00265 euro)

- Reply (1,15 euro)

- Toscana Aeroporti (0,498 euro)

- Valsoia (0,33 euro)

- Vittoria Assicurazioni (0,21 euro)

- Zignago Vetro (0,252 euro)

- GPI (0,3 euro)

- Iniziative Bresciane (0,6 euro)

- Leone Film Group (0,09 euro)

- Lucisano Media Group (0,05 euro)

- Piteco (0,15 euro)

- TBS Group (0,012 euro)





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di BOT con scadenza maggio 2018 (annuali). Ammontare massimo: 6,5 miliardi di euro.



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022 (quinquennale). Ammontare massimo: 3 miliardi di euro.



Grecia

- Emissione di titoli di stato con scadenza a tre mesi. Ammontare previsto: 875 milioni di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- AHold (Olanda, 1° trimestre 2017)

- ING Group (Olanda, 1° trimestre 2017)



Giappone

- Toyota Motors Corp. (esercizio 2016/2017)



Stati Uniti

- Snap (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



Banca d’Italia

- Pubblicazione del supplemento al bollettino Statistico: “Moneta e banche” (ore 11.00).



BCE

- Discorso di Mario Draghi (ore 13.00).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Produzione industriale a marzo (ore 10.00). Consensus: +0,4% m/m.



FRANCIA

- Produzione industriale a marzo (ore 08.45). Consensus: +1,2% m/m.



STATI UNITI

- Prezzi all’importazione ad aprile (ore 14.30). Consensus: +0,1% m/m.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).