Agenda economica del 10 febbraio 2017

Focus sui numeri del BancoBPM. Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano dell'Italia

di Edoardo Fagnani

9 feb 2017 ore 17:06

ITALIA



Trimestrali

- BancoBPM (esercizio 2016 – Comunicato dopo la chiusura di Piazza Affari).

- Banca Carige (preliminari esercizio 2016).

- Banca Generali (esercizio 2016 e dividendo)



Incontri con la comunità finanziaria

- BancoBPM. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016.

- UBI Banca. Conference call a commento dei risultati dell’esercizio 2016 (ore 15.30).

- Creval. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016 (ore 10.00).

- Banca Carige. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016 (ore 17.45).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Unicredit. L'operazione terminerà il 23 febbraio (In Italia), mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 17 febbraio.

- In corso l'OPA lanciata da Lactalis su Parmalat. L’operazione terminerà il 10 marzo.

- In corso l’OPA lanciata da Europa Investimenti Special Situations su Mediacontech. L’operazione terminerà il 17 febbraio.

- In corso l’OPA lanciata da Servizi Societari su Meridie. L’operazione terminerà il 3 marzo.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di BOT con scadenza febbraio 2018 (annuali). Ammontare massimo: 6,5 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- Renault (Francia, esercizio 2016)





RATING



Italia

- Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “Baa2”; outlook stabile).



Francia

- Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “Aa2”; outlook stabile).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Produzione industriale a dicembre (ore 10.00). Consensus: +0,2% m/m.



FRANCIA

- Occupati non agricoli (preliminare) nel quarto trimestre 2016 (ore 07.45).

- Produzione industriale a dicembre (ore 08.45). Consensus: -0,9% m/m.



GRAN BRETAGNA

- Produzione industriale a dicembre (ore 10.30). Consensus: +0,1% m/m.

- Bilancia commerciale (totale) a dicembre (ore 10.30). Consensus: -11,25 miliardi di sterline.



STATI UNITI

- Prezzi all’importazione a gennaio (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Indice di fiducia delle famiglie dell’università del Michigan (preliminare) a febbraio (ore 16.00). Consensus: 97,8.