Agenda economica del 1° settembre 2017

Focus sui dati dell'occupazione negli USA

di Edoardo Fagnani

31 ago 2017 ore 17:14

ITALIA



Trimestrali

- IMMSI (1° semestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- The European House – Ambrosetti, “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” (Cernobbio, Como; prima giornata – Termina il 3 settembre).



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione after hours.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Chiara Finanziaria su Caltagirone Editore. L’operazione terminerà l’8 settembre.





RATING



Germania

- Fitch aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “AAA”; outlook stabile).



Portogallo

- Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “Baa1”; outlook stabile).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice PMI manifatturiero ad agosto (ore 09.45).

- Pil (finale) del secondo trimestre 2017 (ore 10.00).

- Il ministero dei Trasporti comunica il dato sulle immatricolazioni di automobili in Italia ad agosto (ore 18.00).



EUROPA

- Indice PMI manifatturiero (finale) ad agosto (ore 10.00). Consensus: 57,4.



GERMANIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) ad agosto (ore 09.55). Consensus: 59,4.



FRANCIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) ad agosto (ore 09.50). Consensus: 55,8.



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI manifatturiero ad agosto (ore 10.30).



GIAPPONE

- Indice PMI manifatturiero (finale) ad agosto (ore 02.30).

- Indice di fiducia delle famiglie ad agosto (ore 07.00).



STATI UNITI

- Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli ad agosto (ore 14.30). Consensus: 185mila.

- Tasso di disoccupazione ad agosto (ore 14.30). Consensus: 4,3%.

- Salari orari ad agosto (ore 14.30). Consensus: +0,3% m/m.

- Indice ISM manifatturiero ad agosto (ore 16.00). Consensus: 56,2.

- Indice di fiducia delle famiglie dell’università del Michigan (finale) ad agosto (ore 16.00). Consensus: 94,2.

- Spesa in costruzioni a luglio (ore 16.00). Consensus: +0,6%.

- Vendite di automobili ad agosto (ore 21.30). Consensus: 16,7 milioni.