Agenda economica del 1° novembre 2017

Focus sulle decisioni della FED

di Edoardo Fagnani

31 ott 2017 ore 16:37

ITALIA



Trimestrali

- Tenaris (3° trimestre 2017)



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione afterhours.

- MC-Link sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale de Il Sole24Ore. L’operazione terminerà il 16 novembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 10 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 17 novembre.





ASTE TITOLI DI STATO



Grecia

- Emissione di titoli di stato con scadenza a sei mesi. Ammontare previsto: 875 milioni di euro.





TRIMESTRALI



Giappone

- Honda Motor (2° trimestre 2017/2018)



Stati Uniti

- Facebook (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- GoPro (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Qualcomm (4° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Tesla Motors (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



FED

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria (ore 20.00). Previsti tassi di interesse invariati; il saggio di riferimento dovrebbe collocarsi tra l'1% e l'1,25%.





MACROECONOMIA



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI manifatturiero a ottobre (ore 10.30). Consensus: 56,1.



GIAPPONE

- Indice PMI manifatturiero (finale) a ottobre (ore 01.30).



STATI UNITI

- Nuovi occupati (stima ADP) a ottobre (ore 13.15). Consensus: 225mila.

- Indice ISM manifatturiero a ottobre (ore 15.00). Consensus: 59,0.

- Spesa in costruzioni a settembre (ore 15.00). Consensus: +0,1%.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).

- Vendite di autoveicoli a ottobre (ore 20.30). Consensus: 17,39 milioni.