Agenda economica del 1° giugno 2017

Chiusa la sessione afterhours

di Edoardo Fagnani

31 mag 2017 ore 16:32

ITALIA



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione afterhours.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2021 e 2066. Ammontare compreso tra i 3,5 e i 4,5 miliardi di euro.



Francia

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027, 2032 e 2039. Ammontare compreso tra i 7,5 e gli 8,5 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Broadcom (2° trimestre 2016/2017 – comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice PMI manifatturiero a maggio (ore 09.45). Consensus: 56,0.

- Pil (finale) del primo trimestre 2017 (ore 10.00). Consensus: +0,2% t/t; +0,8% a/a.

- Il Ministero dei trasporti comunica i dati sulle immatricolazioni in Italia nel mese di maggio (ore 18.00).



EUROPA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a maggio (ore 10.00). Consensus: 57,0.



GERMANIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a maggio (ore 09.55). Consensus: 59,4.



FRANCIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a maggio (ore 09.50). Consensus: 54,0.



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI manifatturiero a maggio (ore 10.30). Consensus: 56,5.



GIAPPONE

- Indice PMI manifatturiero (finale) a maggio (ore 02.30).



STATI UNITI

- Nuovi occupati (stima ADP) a maggio (ore 14.15). Consensus: 185mila.

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).

- Indice ISM manifatturiero a maggio (ore 16.00). Consensus: 54,6.

- Spesa in costruzioni ad aprile (ore 16.00). Consensus: +0,7%.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).

- Vendite di autoveicoli a maggio (ore 21.30). Consensus: 16,97 milioni.