Agenda economica del 1° dicembre 2017

Focus sui dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti

di Edoardo Fagnani

30 nov 2017 ore 19:21

ITALIA



Operazioni straordinarie

- Ultimo giorno della riapertura dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower.

- In corso l’aumento di capitale di Banca Carige. L'operazione terminerà il 6 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia. L'operazione terminerà il 5 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 22 dicembre.



Trimestrali

- TerniEnergia (1° semestre 2017)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice PMI manifatturiero a novembre (ore 09.45).

- Pil (finale) del terzo trimestre 2017 (ore 10.00). Consensus: +0,5% t/t; +1,8% a/a.

- Il Ministero dei trasporti comunica il dato sulle immatricolazioni di automobili in Italia a novembre (ore 18.00).



EUROPA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a novembre (ore 10.00). Consensus: 60,0.



GERMANIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a novembre (ore 09.55). Consensus: 62,5.



FRANCIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a novembre (ore 09.50). Consensus: 57,5.



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI manifatturiero a novembre (ore 10.30). Consensus: 56,5.



GIAPPONE

- Indice dei prezzi al consumo (nazionale) a ottobre (ore 00.30).

- Indice dei prezzi al consumo (nazionale, escluso alimentari freschi) a ottobre (ore 00.30). Consensus: +0,8% a/a.

- Consumi delle famiglie a ottobre (ore 00.30). Consensus: -0,4% a/a.

- Tasso di disoccupazione a ottobre (ore 00.30). Consensus: 2,8%.

- Indice PMI manifatturiero (finale) a novembre (ore 01.30).



STATI UNITI

- Indice ISM manifatturiero a novembre (ore 16.00). Consensus: 58,5.

- Spesa in costruzioni a ottobre (ore 16.00). Consensus: +0,5%.

- Vendite di autoveicoli a novembre (ore 21.30). Consensus: 17,6 milioni.