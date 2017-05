A Bruxelles fumata nera sulle banche venete (MF)

di Mauro Introzzi

25 mag 2017 ore 06:42

MF fa un resoconto dell’incontro tenutosi nelle scorse ore, nella sede dell’Antitrust europeo, tra Fabrizio Viola e Cristiano Carrus, rispettivamente amministratore delegato di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e i funzionari della direzione generale Concorrenza della Commissione Europea. Il summit ha avuto un esito negativo perché Bruxelles non avrebbe modificato le proprie posizioni e pretenderebbe un miliardo di capitale aggiuntivo dai privati per dare il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale di Stato dei due istituti.

La direzione Concorrenza della Commissione Ue, che mira a verificare la solvibilità prospettica degli istituti, ritiene secondo MF che le previsioni delle banche sulla redditività, sarebbero troppo ambiziose.

